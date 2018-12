Beim Kursverlauf der TLG-Aktie seit Ende 2014 gibt es nur sehr wenig auszusetzen, auch hielten sich bislang größere Korrekturen vergleichsweise in Grenzen. Das Papier konnte seitdem von einem Kursstand um 10,80 Euro auf ein bisheriges Verlaufshoch von 24,96 Euro bis Mitte Mai dieses Jahres zulegen und unterstreicht damit seine relative Stärke. Auch die anschließende Korrektur bis zum Sommer dieses Jahres blieb innerhalb der diesjährigen Handelsspanne, seit Anfang Oktober beherrscht wieder ein kurzfristiger Aufwärtstrend das Kursgeschehen und drückte die Notierungen bis Mitte November abermals an die Jahreshochs aufwärts. Nach einem vorläufigen Dämpfer zurück auf das Niveau von 23,00 Euro nahmen sich Bullen das Papier wieder vor und drückten die Aktie erneut an die Jahreshochs aufwärts. Dabei macht der bisherige ...

