Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für CTS Eventim von 50 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas begründete in einer am Dienstag vorliegenden Studie das neue Kursziel mit seinen mittelfristig gesunkenen Schätzungen für das Wachstum im Ticketing-Markt. Das Papier sei aber attraktiv bewertet. Er sieht daher vor den anstehenden Quartalszahlen eine gute Kaufgelegenheit./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-12-11/08:17

ISIN: DE0005470306