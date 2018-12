Wenn die Kurse fallen, ohne dass es ganz konkrete Gründe gibt. Dafür aber hinreichend Gründe, die eine Perspektive nicht zulassen. Frankfurt macht es vor: Seit der Woche, in der die große Koalition beschlossen wurde, sinken alle deutschen Kurse mehr oder weniger im Gleichschritt und der Dax um bisher rund 25 % in 9 Monaten. Gut nachvollziehbar im Vergleich zu allen anderen Börsen Europas oder weltweit.Der Gegenstaz sind excellente Wirtschaftsdaten, so gestern ein neuer Rekord in der deutschen Exportbilanz mit über 1,1 Bio. Euro (plus 4,3 %), was ebenfalls kein anderer erreicht. Es stehen sich gegenüber: Politisches Misstrauen gegen reale Zahlen der Wirtschaft!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info