Fast messianisch war er erwartet worden - der Marktstart von Apple Pay, dem mobilen Bezahlsystem des US-Techriesen, in Deutschland. Heute ist es nun soweit - wer seine Weihnachtsgeschenke noch nicht gekauft hat, kann das nun mit dem neuen Verfahren tun.Voraussetzung ist, dass man mindestens ein iPhone SE, 6 oder besser hat sowie eine Kreditkarte der Banken hat, die vom ersten Tag an mit dabei sind. So etwa der Hypovereinsbank, der comdirect und der Fidor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...