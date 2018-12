FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter zeigen sich am Dienstagmorgen die deutschen Renten-Futures. Die starke Erholung an der Aktienbörse in den USA am Vorabend sorgt für sinkende Risikoaversion. Entsprechend werde leicht zurückgeschichtet vom Anleihe- in den Aktienmarkt. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 15 Ticks auf 163,03 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,26 Prozent und das -tief bei 163,01 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.300 Kontrakte. Der Bobl-Futures büßt 6 Ticks auf 132,14 Prozent ein.

December 11, 2018 02:41 ET (07:41 GMT)

