Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Hella von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 50 auf 40 Euro gesenkt. Das Marktumfeld sei in den kommenden Monaten herausfordernd, schrieb Analyst Kai Müller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das werde das organische Wachstum und auch die Margen des Autozulieferers belasten. Er habe seine Prognosen für den operativen Gewinn der Jahre 2018 bis 2020 gesenkt./stk/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2018 / 01:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A13SX22

AXC0072 2018-12-11/09:30