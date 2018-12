Die Aktien von Fresenius (WKN: 578560) sind zum Ende der letzten Woche unweigerlich in den Fokus gerückt. Durch den Kurssturz von rund 17 % haben die Papiere viel Aufmerksamkeit bekommen. Letztlich war das ja auch eine wirklich beeindruckende Korrektur an lediglich einem Handelstag. Wenn du mich fragst, könnte diese Performance der Fresenius-Aktie allerdings viel über die aktuelle Entwicklung des Marktes offenbaren. Schauen wir mal, was das sein könnte. Fresenius könnte symptomatisch für das Anlegerverhalten stehen Wie du im oben verlinkten Artikel nachlesen kannst, hat die Aktie von Fresenius korrigiert, nachdem die mittelfristige Prognose des Gesundheitskonzerns nicht mehr ...

