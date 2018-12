Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Overweight" belassen. Der Handelskonflikt zwschen China und den USA und die künftige Positionierung der US-Notenbank Fed sorgten weiter für hohe Schwankungen, weshalb Investoren bei Halbleiterwerten wie Infineon und STMicro erst einmal an der Seitenlinie bleiben dürften, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. In den Kursen sei eine Konjunkturabschwächung nun eingepreist, aber keine Rezession./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2018 / 04:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2018 / 04:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-12-11/09:33

ISIN: DE0006231004