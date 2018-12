Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: The Naga Group AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu The Naga Group AG Unternehmen: The Naga Group AG ISIN: DE000A161NR7 Anlass der Studie: Researchstudie (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 5,15 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: Analyst: Dario Maugeri, Cosmin Filker Eine Plattform für Fintech und Krypto; Stark wachsender FinTech-Spezialist für das mobile Finanztrading und den Handel virtueller Güter The NAGA Group AG ist ein börsennotiertes deutsches Fintech-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein Ökosystem von benutzerfreundlichen vernetzten Trading-Diensten aufzubauen. Innerhalb einer Social NetworkUmgebung ermöglicht das System den Benutzern, Trades zu kopieren, zu teilen, von anderen Nutzern zu lernen, Ideen auszutauschen und ganz allgemein in Finanzmärkte, Kryptowährungen und virtuelle Güter zu investieren. Derzeit sind etwa 500.000 Benutzer im NAGA-Ökosystem eingebunden. Den größten Teil seiner Trading-Dienstleistungen erbringt das Unternehmen derzeit unter dem Segment NAGA Trader. Diese Anwendung für Mobilgeräte scheint für jüngere Nutzer auch ohne Finanzkenntnisse ein attraktives Produkt zu sein (die Plattform ist erreichbar über iOS, Android und Web). Aus diesem Grund ist NAGA bestrebt (z. B. über Demokonten) neue Zielgruppen zu erschließen. Im Vergleich zu den Wettbewerbern (z.B. Ayondo oder eToro) bietet NAGA Trader flexiblere Tools, wie z. B. die Möglichkeit, die Trades eines Profi-Traders teilweise oder vollständig zu kopieren. Das Angebot ist mit einem personalisierten Roboter-Berater (CYBO) integriert, der das Crowd Trading-Verhalten von Nutzern mit künstlicher Intelligenz kombiniert. Diese proprietäre Technologie hat sich bereits in einem frühen Stadium als eines der wichtigsten Assets in der Konzernbilanz erwiesen. Erwähnenswert ist die Konsolidierung der erworbenen Hanseatic Brokerhouse Securities AG im ersten Halbjahr 2018. Die neue Tochtergesellschaft profitiert von der Finanzdienstleister-Zulassung der zur Gruppe gehörenden Naga Markets Ltd. bei der zypriotischen Wertpapier- und Börsenkommission. Eine weitere strategische Akquisition war die 25%ige Beteiligung an der easyfolio GmbH mit der Option, den Anteil auf bis zu 50 % + 1 Aktie zu erhöhen. Die Frankfurter Investmentgesellschaft ist eine in Deutschland tätige ETF-Plattform, deren verwaltetes Vermögen sich derzeit auf mehr als 50 Mio. EUR beläuft. Darüber hinaus wurde 2018 eine strategische Partnerschaft mit dem börsennotierten Unternehmen MyBucks vereinbart, in deren Rahmen die Kryptowährungsprodukte von NAGA (NAGA Wallet) auch den Kunden von MyBucks angeboten werden. Die Unternehmensstrategie von NAGA ist darauf ausgerichtet, alle Dienstleistungen, die derzeit über verschiedene Websites und Apps angeboten werden, auf einer einzigen Plattform zu integrieren. Darüber hinaus ist ein Ausbau der Geschäftsaktivitäten in Europa und weltweit geplant. Ein Kernpunkt bei der Umsetzung ist der Aufbau strategischer Allianzen, Fusionen oder Übernahmen (z. B. in Asien, gefördert durch den in Hongkong ansässigen Anker-Aktionär). Bei einer stetig steigenden Nutzerzahl sowohl im Finanz- als auch im Kryptobereich erwarten wir für das Geschäftsjahr 2020 einen Umsatzanstieg auf bis zu 38,45 Mio. EUR. Dies ist die Grundlage für unseren Bewertungsansatz, der auf einem DCF-Verfahren basiert. Wir müssen jedoch betonen, dass das Unternehmen als Neugründung agiert und in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld tätig ist. Ausgehend vom DCF-Bewertungsmodell haben wir einen fairen Marktwert pro NAGA-Aktie von 5,15 EUR ermittelt. Auf der Basis des aktuellen Aktienkurses von 2,10 EUR ergibt sich daraus ein Kurspotenzial von über 140 % und deshalb vergeben wir der The NAGA Group AG das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17393.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 10.12.18 (16:45 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 11.12.18 (09:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2018 03:03 ET (08:03 GMT)