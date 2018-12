Die US-Bank JPMorgan hat Ericsson auf "Overweight" mit einem Kursziel von 97 schwedischen Kronen belassen. Aktien von Telekom-Ausrüstern sollten sich in der ersten Hälfte 2019 weiter überdurchschnittlich entwickeln und sich im zweiten Halbjahr behaupten, sofern es dann keine Rezession gebe, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Nokia und Ericsson sind seine "Top Picks". Die Investitionen in den neuen Mobilfunkstandard 5G stützten, während das Umfeld für Technologiewerte generell schwierig sei./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2018 / 04:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2018 / 04:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-12-11/09:36

ISIN: SE0000108656