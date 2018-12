Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bremen (pts011/11.12.2018/09:10) - Eine gute Vorsorge und Absicherung fürs Alter ist heutzutage sehr wichtig und in der öffentlichen Diskussion allgegenwärtig. Attraktive Häuser sind daher immer noch die erste Wahl, wenn es um eine renditeträchtige und zukunftssichere Kapitalanlage geht. Die INTERHOMES AG bietet nicht nur Häuser für den Eigenbedarf, sondern auch die in ganz Deutschland befindlichen Musterhäuser zum Kauf an. Liebevoll und bis ins Detail eingerichtet, dienen die Musterhäuser ein paar Jahre als Niederlassung und Verkaufsadresse im Wohngebiet. Aber bereits zu diesem Zeitpunkt können die Häuser erworben und an Interhomes zurück vermietet werden. Nach weiteren ein bis drei Jahren geht dann ein einwandfreies, fast ungenutztes und perfekt renoviertes Haus an den Eigentümer zurück. Aktuelle Anlageobjekte in Berlin/Bremen/Hamburg: Reihenendhaus in Bremen-Osterholz: 81,65 m ^ 2 Wohnfläche Kaufpreis: EUR 279.950 Reihenendhaus in Bremen-Osterholz: 123 m ^ 2 Wohnfläche Kaufpreis: EUR 339.950 Reihenendhaus in Berlin-Mahlsdorf: 139 m ^ 2 Wohnfläche Kaufpreis: EUR 377.950 Eigentumswohnung in Berlin-Lankwitz: 78 m ^ 2 Wohnfläche Kaufpreis: EUR 378.950 Doppelhaus Weide in Hamburg im Erlengrund: 147 m ^ 2 Wohnfläche Kaufpreis: EUR 474.950 50 Jahre Wohnbauträger aus Leidenschaft! Die INTERHOMES AG wurde 1968 gegründet und ist heute eine der größten Wohnungsbaugesellschaften Deutschlands in Familienhand. Die Interhomes AG hat sich von Beginn an dem bezahlbaren Wohnen verschrieben und wurde dafür in ihrem Jubiläumsjahr auch zum "Bremer Unternehmer des Jahres 2018" gekürt. Über 200 Mitarbeiter in 10 Bundesländern arbeiten derzeit bei der Interhomes AG und machen Wohnen in Deutschland für Familien weiterhin erschwinglich. (Ende) Aussender: INTERHOMES AG Ansprechpartner: Stefanie Wagner-Arndt Tel.: +49 421 8411 233 E-Mail: swagner-arndt@interhomes.de Website: www.interhomes.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181211011

