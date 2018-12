Zürich (ots) - Experten des Beratungsunternehmens EY kommen in

einer aktuellen Analyse zum Schluss, dass die

Standortmarketingaktivitäten der Greater Zurich Area AG (GZA) und

ihrer öffentlichen Partner in den Mitgliedskantonen und -städten

einen qualitativen und nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung des

Wirtschaftsraums Zürich leisten. Neben dem substanziellen Beitrag in

Form von neuen Arbeitsplätzen und zusätzlichen Steuereinnahmen wirken

sich die aus dem Ausland angesiedelten Unternehmen auch positiv auf

die technologische Entwicklung und die Internationalität des

Standorts und damit auf seine Wettbewerbsfähigkeit aus.



Im Auftrag der Alleinaktionärin, der Stiftung «Greater Zurich Area

Standortmarketing», analysierte das Beratungsunternehmen EY zum

zweiten Mal nach 2014 die Ergebnisse des Standortmarketings durch die

operativ tätige Greater Zurich Area AG (GZA) und ihre kantonalen und

städtischen Partner. Neben der Analyse der GZA-Tätigkeit im Zeitraum

von 2014-2017 lassen sich heute auch aufschlussreiche Aussagen für

die kombinierte Periode von 2009-2017 und somit zu einer mittel- bis

längerfristigen Wirkung des Standortmarketings machen.



Über 7'400 neue Arbeitsplätze seit 2009



Im Zeitraum von 2014-2017 wurden 369 Unternehmen durch das

Standortmarketing in der Greater Zurich Area angesiedelt. Da 92

Prozent dieser Firmen per Ende 2017 nach wir vor in der Greater

Zurich Area tätig waren, bezeichnet EY den Ansiedlungserfolg als

«nachhaltig». Die neu angesiedelten Unternehmen schufen im

vierjährigen Analysezeitraum 2'212 neue Vollzeitstellen. Hinzu kommen

1'054 weitere neue Stellen, welche die in der fünfjährigen Vorperiode

(2009-2014) angesiedelten Unternehmen in der Berichtsperiode

(2014-2017) schufen. In der neunjährigen kombinierten Periode haben

die 835 durch das Standortmarketing angesiedelten Unternehmen 7'423

Vollzeitstellen geschaffen. Nicht eingerechnet dabei ist das durch

die Ansiedlungen ausgelöste indirekte Stellenwachstum bei

Zulieferern, Kunden oder Forschungspartnern. Das tatsächliche

Stellenwachstum aufgrund von Ansiedlungen, die auf die Aktivitäten

des Standortmarketing zurückzuführen sind, dürfte demnach klar höher

liegen.



Ausgewiesene Wertschöpfung durch Standortmarketing



Die durch das Standortmarketing generierten Neuansiedlungen von

2014-2017 brachten dem Wirtschaftsraum - vorsichtig geschätzte -

zusätzliche Steuereinnahmen von 55 Millionen Franken. Diese setzen

sich aus Unternehmenssteuern und Individualsteuern der Mitarbeitenden

auf Einkommen und Vermögen zusammen. Für die kombinierte Periode

2009-2017 stehen Steuererträge in der Höhe von rund 356 Millionen

Franken Gesamtkosten der öffentlichen Hand für das Standortmarketing

(bei der GZA und bei den kantonalen Standortförderungen) von rund 59

Millionen Franken gegenüber. Somit resultieren aus jedem für das

Standortmarketing ausgegebenen Steuerfranken mittelfristig rund 6

Franken an neuen Steuererträgen.



Der EY-Bericht zum Ansiedlungserfolg der GZA geht zudem von

beachtlichen interkantonalen Wertschöpfungseffekten

(Spill-over-Effekten) des Standortmarketings aus. Der

volkswirtschaftliche Mehrwert einer Ansiedlung wird nicht nur am

Standort des Unternehmens generiert, sondern vor allem auch regional,

wie z.B. am Wohnsitz der Mitarbeitenden oder bei Zulieferunternehmen.

Letztlich profitiert also der gesamte Wirtschaftsraum Greater Zurich

Area wie auch die restliche Schweiz von der Ansiedlung

internationaler Unternehmen.



Beitrag an die technologische Entwicklung und die

Internationalität des Standorts



Als ebenso relevant wie die quantitativen Resultate der

GZA-Tätigkeit beurteilt EY aus Sicht der Weiterentwicklung des

Wirtschaftsstandorts die qualitativen Wirkungen des

Standortmarketings. Diese äussern sich u.a. in der Unterstützung des

wirtschaftlich-technologischen Strukturwandels des Wirtschaftsraums

durch die Aktivitäten der angesiedelten Unternehmen sowie in der

allgemeinen Verbesserung der Internationalität der Volkswirtschaft.

Die Erfahrung zeigt, dass vor allem Ansiedlungen führender und

bekannter Unternehmen (sog. «Leuchtturmunternehmen», wie z.B. Google,

Disney, Biogen, Huawei, Yuneec etc.) dazu führen, dass sich weitere

Unternehmen aus verwandten Gebieten für den Standort Greater Zurich

Area entscheiden. Innovative, technologieorientierte Unternehmen

fördern demzufolge die Entwicklung von wirtschaftlichen Ökosystemen

mit ihren Zulieferern, Hochschulen, Fachkräften oder spezialisierten

Dienstleistern etc. und steigern somit die Innovationskraft des

Wirtschaftsraums.



Bemerkenswert dabei sind die Auswirkungen des Standortmarketings

auf die internationale Vernetzung des Wirtschaftsraumes. 80 Prozent

der in der Greater Zurich Area angesiedelten Unternehmen gaben bei

einer Befragung an, dass ihr geografisches Aktivitätsspektrum über

die Schweiz hinausgeht; in 58 Prozent der Fälle sogar über Europa

hinaus. Damit schöpfen die neu angesiedelten Unternehmen einen

bedeutenden volkswirtschaftlichen Beitrag für die Metropolitanregion

Greater Zurich Area von ausserhalb der Schweiz und erhöhen so auch

die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsraums.



GZA-Stiftung erfreut über Ergebnis des Standortmarketings



Die Stiftung «Greater Zurich Area Standortmarketing» nimmt den

EY-Bericht zum Ansiedlungserfolg der GZA erfreut zur Kenntnis. «Der

internationale Wettbewerb um Standorte wird immer härter. Das

gemeinsame Standortmarketing von der GZA und den Kantonen und Städten

stärkt den Wirtschaftsraum Greater Zurich Area in diesem Wettbewerb»,

bilanziert die Präsidentin des Stiftungsrates, die Zürcher

Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh. Und Daniel Previdoli,

Mitglied der Generaldirektion der Zürcher Kantonalbank und

Vizepräsident des Stiftungsrates, ergänzt: «Der Bericht zeigt

deutlich, dass die Mehrheit der Ansiedlungen auf eine aktive

Marktbearbeitung der GZA wie direkte Kundenansprachen oder

Empfehlungen aus aktiv bewirtschafteten Netzwerken zurückzuführen

ist. Erfreulicherweise nimmt der Anteil dieser Projekte und damit die

direkte Wertschöpfung des Standortmarketings laufend zu.»



