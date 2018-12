Die Einführung von Apple Pay ist am Dienstag ganz nach dem Geschmack der Wirecard -Anleger. Die Papiere des Anbieters von Bezahlsystemen rückten im frühen Xetra-Handel an der Dax-Spitze um 2,5 Prozent auf 135,75 Euro vor. Das Unternehmen bietet seinen Kunden ab sofort auch Apple Pay an.

Analyst Harald Schnitzer von der DZ Bank wertete es in einer ersten Reaktion als gute Nachricht, dass Wirecard den Nutzern der mobilen kreditkartenähnlichen Bezahllösung Boon nun mit dem Zahlungssystem des iPhone-Herstellers Apple erweiterte Möglichkeiten anbietet. "Die Kooperation mit Apple Pay ist ein wichtiger Schritt und sollte einen starken Start in 2019 ermöglichen", schrieb der Experte in einer Studie./tih/mis

