E-world 2019 - 5. bis 7. Februar 2018 in Essen - Halle 1 / Stand 134 Mit neuen Full-Service-Angeboten unterstützt die Wilken PRO GmbH, die gemeinsame Dienstleistungstochter der Wilken Software Group und der Aachener FACTUR Billing Solutions GmbH, Vertriebe und Netzbetreiber bei der wirtschaftlichen Umsetzung unterschiedlicher Aufga-ben. So zeigt Wilken PRO mit seinem neuen Template "Bundesweiter Vertrieb" eine Lösung, mit der neue und alte Lieferanten ihre Vertriebsprozesse schon ab dem ersten Zählpunkt mit einem vernünftigen "Cost-to-Service"-Verhältnis abbilden können. Das Template "iMSB-Abrechnung" richtet sich dagegen an den Verteilnetzbetreiber, der so für diesen neuen, aber durchaus lästigen Endkundenprozess keine neuen Ressourcen aufbauen muss. Im Rahmen des Rollouts der intelligenten Messsysteme (iMsys) sind die grundzuständigen Messstellenbetreiber (gMSB) künftig gezwungen, die entsprechenden Kosten direkt gegenüber dem Endkunden abzurechnen. In der Praxis handelt es sich hier in der Regel nur um geringe Beträge. Für diese müsste jedoch ein eigener Abrechnungsprozess aufgebaut werden, der sich niemals rechnen würde. Wilken PRO bietet deswegen Verteilnetzbetreibern in der Rolle des gMSB die Möglichkeit, die iMSB-Abrechnung komplett auszulagern. Das Template "Bundesweiter Vertrieb" basiert auf dem Grundgedanken der geteilten Ressourcen. Auf diese Weise lassen sich einzelne Aufgaben aber auch ganze Prozessketten an Wilken PRO auslagern. Dazu gehört beispielsweise der Kundenservice, in dessen Rahmen die Wilken PRO-Mitarbeiter dann im Namen des jeweiligen Unternehmens Kundenanfragen und -reklamationen persönlich am Telefon oder schriftlich bearbeiten, als wären es die eigenen Mitarbeiter. Das Template umfasst darüber hinaus zahlreiche weitere Module wie etwa "Lieferantenwechsel", "Abrechnung & Nebenbuchhaltung", "Portallösungen" oder ein "Vertriebs-EDM". Selbst das Bilanzkreismanagement kann über einen Partner von Wilken PRO abgewickelt werden. Sämtliche Prozesse sind hochgradig automatisierbar und können integriert mit den operativen Systemen des Auftraggebers abgebildet werden. Kontaktdaten: Wilken PRO GmbH - Max Schießler Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken PRO GmbH Seit 2016 bietet das gemeinsame Dienstleistungsunternehmen der Wilken Software Group und der Aachener FACTUR Billing Solutions GmbH ein umfassendes Dienstleistungsportfolio für die Produktfamilien Wilken ENER:GY und NTS.suite an. Von der Ad-hoc-Unterstützung bis hin zum Full-Service-Angebot nutzen Kunden die Prozessdienstleistungen direkt vom Softwareanbieter. Kunden sind Stadt- und Gemeindewerke, die in den energiewirtschaftlichen Marktrollen Lieferant, Netzbetreiber und Messstellen-betreiber tätig sind, sowie bundesweit agierende Energievertriebe. Der Bedarf der Kunden steht im Mittelpunkt. Wilken PRO-Kunden profitieren vom IT- und Prozess-Knowhow, denn das IT-System und die Abwicklung von Geschäftsfällen kommen aus einer Hand. Dies ist eine Presseinformation der Wilken PRO GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

