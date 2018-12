Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gemäß der ursprünglichen Planungen sollten die britischen Parlamentarier heute über den mit der EU ausgehandelten "Brexit"-Vertrag abstimmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Vor dem Hintergrund, dass sich zuletzt Vertreter aus allen politischen Lagern gegen die Vereinbarung ausgesprochen hätten und eine Mehrheit für den Austrittsvertrag nicht in Sicht gewesen sei, sei gestern bekanntgegeben worden, dass das Votum im Unterhaus ("House of Commons") auf zunächst unbestimmte Zeit verschoben werde. ...

