Intermin Resources Ltd. gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung mit MacPhersons Resources Ltd. geschlossen hat. In deren Rahmen wird Intermin dem Unternehmen anbieten, 1 Intermin-Aktie für jede 1,8227 Aktie von MacPhersons auszugeben; wobei das Unternehmen mit einem Wert von ungefähr 0,0825 AUS je Aktie bemessen wird.



Das kombinierte Unternehmen soll nach Beendigung der Transaktion den Namen Horizon Minerals Limited tragen und geschätzte Mineralressourcen von 1,15 Millionen Unzen Gold sowie ein weitreichendes Portfolio innerhalb der Goldfields in West-Australien besitzen.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de