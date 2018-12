Mit einem Aktienrückkaufprogramm über 1 Mrd. Euro will Linde sein Image aufpolieren, das im Zuge der Fusion verloren gegangen ist. Denn was ist der neue Linde-Konzern (aus Linde und PraxAir) wirklich wert? Das kann bis zur Stunde niemand beweisen. Also: Realistisch gerechnet oder ein Mogelpackung?



