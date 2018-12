Wirecard & Apple: Ein starkes Team

Apple Pay geht endlich in Deutschland an den Start und Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) ist mit dabei. Ein wichtiger Schub für den zuletzt unter Druck geratenen DAX-Neuling.

Endlich kann auch hierzulande mit iPhone oder Apple Watch kontaktlos an der Supermarktkasse oder im Internet bezahlt werden. Möglicherweise gelingt es Apple, die Deutschen weg von den immer noch sehr beliebten Bargeldzahlungen wegzubringen. Schließlich hat der Konzern mit dem Apfel im Logo auch dem Smartphone zum Durchbruch verholfen. Wirecard bietet wiederum in Zusammenhang mit Apple Pay und seiner mobilen Bezahl-App boon eine Besonderheit an.

