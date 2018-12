Das bereits in den USA sehr erfolgreiche Tesla Model 3 drängt nun in den europäischen Markt. Und auch hier sind die Vorzeichen gut - denn die Fahrdaten überzeugen. Nun hat Tesla auch die Reichweiten-Daten nach WLTP-Standard bekannt gegeben: Die Allrad-Variante des Model 3 mit 75 kWh Akku kommt demnach stolze 530 Kilometer weit. Schon aufgrund der flacheren Bauform liegt das Model 3 damit klar vor den Elektro-SUVs von Jaguar oder Audi, die Reichweiten zwischen 400 und 500 Kilometer erreichen. Doch die schwereren Rivalen punkten dafür in Disziplinen wie Verarbeitungsqualität. Was Alfred Maydorn und Florian Söllner vom neuen Jaguar i Pace halten und wie sie die Zukunft von Tesla einschätzen, sehen Sie im folgenden Video:

