Nachdem die Aktie von Fresenius zuletzt nach der Kappung der mittelfristigen Ziele massiv eingebrochen ist, kann sie sich in der neuen Woche etwas erholen. Am Montag war das Papier mit einem Plus von 2,3 Prozent nicht nur einer von nur drei DAX-Werten (außer Fresenius auch Vonovia und Linde) mit einem positiven Vorzeichen, sondern der Tagesgewinner. Und auch am Dienstag zeigt sich die Fresenius-Aktie erneut von ihrer freundlicheren Seite. Am frühen Morgen notiert das Papier 0,9 Prozent im Plus bei 40,24 Euro. Noch etwas stärker kann die Tochter Fresenius Medical Care zulegen. Hier steht ein Plus von 1,1 Prozent auf 62,52 Euro zu Buche. Beflügelt wird der Wert auch von einer positiven Einschätzung von Goldman Sachs. Die Analystin Veronika Dubajova sieht hier eine Kaufchance. Der Ausblick des Dialysedienstleisters sei eine Bereinigung und die Planspiele zur Verwendung der Barmittel könnten für Auftrieb sorgen.

