Gestiegene Einkaufspreise und starke Konkurrenz machen der Baumarktkette Hornbach deutlich zu schaffen. Der Teilkonzern Hornbach Baumarkt verzeichnete im dritten Geschäftsquartal (per Ende November) einen unerwarteten Ergebnisrückgang. Die Dachgesellschaft Hornbach Holding strich ihre Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr deshalb am Montagabend zusammen.

An der Börse kam dies schlecht an. Die Aktie der Hornbach Holding verlor am Dienstagmorgen mehr als 15 Prozent an Wert und war damit mit Abstand größter Verlierer im deutschen Kleinwerte-Index SDax . Seit Jahresbeginn hat das Papier damit schon mehr als 40 Prozent an Wert eingebüßt.

Ein Aktienhändler zeigte sich von der Gewinnwarnung zwar nicht grundsätzlich überrascht, nachdem bereits mehrere Einzelhändler ihre Ziele gekappt hatten. Die Zielsenkung bei Hornbach falle jedoch noch deutlicher als erwartet aus.

Der Vorstand hält es nun für unwahrscheinlich, dass das Unternehmen den Ergebnisrückstand im vierten Quartal aufholen kann. Vielmehr dürfte das bereinigte Betriebsergebnis (Ebit) um mehr als 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sinken, wie das Unternehmen in Bornheim bei Landau mitteilte. Bisher hatte die Hornbach Holding mit einem operativen Ergebnis auf Vorjahresniveau gerechnet.

Vorläufigen Zahlen zufolge verringerte sich das um Sondereffekte bereinigte Ebit im dritten Quartal um fast ein Drittel auf knapp 20 Millionen Euro. Damit liegt das Minus nach neun Monaten bei 11 Prozent. Der Umsatz kletterte hingegen im Quartal um 7,7 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro.

Das Unternehmen habe gestiegene Einkaufspreise wettbewerbsbedingt nicht durch höhere Verkaufspreise kompensieren können, sagte ein Hornbach-Sprecher. Zudem könne die Baumarktkette gestiegene Filial- und Verwaltungskosten nicht ausgleichen. Die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 bleibe aber bei einem erwarteten Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Details zum dritten Quartal will das Unternehmen am 20. Dezember veröffentlichen./stw/geh/men/nas/jha/

