Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novartis von 98 auf 105 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ian Hilliker zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum europäischen Pharmasektor für die Gewinnentwicklung der Schweizer optimistischer als die meisten Experten am Markt. Vor allem traut er dem Schuppenflechte-Mittel Cosentyx deutlich mehr zu./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 / 17:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2018 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-12-11/10:27

ISIN: CH0012005267