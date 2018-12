Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 5800 auf 6525 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Ian Hilliker hebt in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zum europäischen Pharmasektor die beeindruckende Gewinnentwicklung der Briten hervor. Hohe Markterwartungen für das kommende Jahr bedeuteten aber Enttäuschungsrisiken./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 / 17:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2018 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-12-11/10:28

ISIN: GB0009895292