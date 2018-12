Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Maschinenbauer rechnen damit, dass sich der Produktionszuwachs 2019 wegen eines langsameren Weltwirtschaftswachstums mindestens halbieren wird. Der Branchenverband VDMA hält für 2018 an seiner Prognose von 5 Prozent realem Produktionszuwachs fest und rechnet für 2019 mit einem Plus von 2 Prozent. "Erwartet wird, dass sich das Tempo der Weltwirtschaft verlangsamen wird. Das wird auch im Maschinenbau, der eine Exportquote von beinahe 80 Prozent aufweist, zu spüren sein", teilte der VDMA anlässlich seiner Jahrespressekonferenz mit.

Zwar sind die Auftragsbestände laut VDMA noch hoch, doch seien der Handelsstreit der USA mit China, in den auch die EU noch stärker hineingezogen werden könnte, die Gefahr eines harten Brexit, die Sanktionen gegen Russland sowie die Verschuldung in Italien offensichtliche Hürden für mehr Wachstum. "Wir müssen damit rechnen, dass all diese Einschränkungen des freien Handels sich auch im Maschinenbau stärker bemerkbar machen", sagte VDA-Präsident Carl Martin Welcker.

Vom Inlandsmarkt erhoffen sich die Maschinenbauer dagegen anhaltenden Schwung, weil die Investitionen weiterhin unterdurchschnittlich seien und Automatisierungslösungen in Zeiten knapper Fachkräfte wichtiger würden. Sorgen bereiten den Maschinenbauern laut VDMA weiterhin Engpässe bei Lieferketten und Fachkräften. 27 Prozent der Unternehmen litten unter einem Mangel an Arbeitskräften, 28 Prozent unter Materialknappheit. "Die Engpässe können das Wachstum auch in diesem Jahr noch begrenzen", sagte Welcker.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2018 04:06 ET (09:06 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.