Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie von Delivery Hero von der "Analyst Focus List" gestrichen, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Kurzfristig sehe er nur in begrenztem Maß Kurstreiber für das Papier des Essenslieferdienstes, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt beurteilt er aber den Anlagehintergrund nach wie vor sehr positiv./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2018 / 04:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2018 / 04:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-12-11/10:45

ISIN: DE000A2E4K43