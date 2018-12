Der Kursrutsch der Aktien der SGL Group hat sich am Dienstag nach einer Doppelabstufung durch die

Societe Generale verschärft. Nahe der Marke von 6 Euro erreichten die Papiere ein Tief seit November 2002. Am Vormittag fielen sie zuletzt um 7,5 Prozent auf 6,105 Euro, nachdem Analyst Sebastian Ubert sein Kaufvotum gestrichen und eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen hatte.

Ubert befürchtet, dass die von dem Kohlefaserspezialisten geplanten Investitionen in den Jahren bis 2021 an den Barmitteln zehren werden. Sein Kursziel strich der Experte von 13,50 Euro auf 5 Euro zusammen.

SGL hatte die Investitionen in der Vorwoche im Zuge eines Fünfjahresplans angekündigt und einen enttäuschenden Ausblick abgegeben, der die Aktie in den vergangenen Tagen schon schwer getroffen hatte. Vor einer Woche notierten sie noch 9 Euro. Seither büßten sie ein Drittel an Wert ein./tih/mis

ISIN DE0007235301

AXC0115 2018-12-11/10:52