Die Bahn ist in die nächste Runde der Tarifverhandlungen gestartet. Am Dienstagmorgen begannen in Eisenach Gespräche mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), wie eine Unternehmenssprecherin in Berlin bestätigte.

"Wir sind in Gesprächen", sagte auch ein Sprecher der GDL. "Wir sind weiter zuversichtlich." Zu inhaltlichen Zwischenschritten wollten sich beide Seiten zunächst nicht äußern.

Die Bahn verhandelt derzeit parallel mit zwei Gewerkschaften. Am Nachmittag sollen in Berlin auch die Gespräche mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) fortgesetzt werden.

Die EVG hatte zum Wochenanfang zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen, der Millionen Reisende und Pendler getroffen hatte. Die GDL dagegen darf wegen einer Vereinbarung erst streiken, wenn vorher eine Schlichtung gescheitert ist./kil/DP/jha

