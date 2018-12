Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für HSBC von 680 auf 700 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die britische Großbank biete hinsichtlich der Erträge einen attraktiven Mix an moderatem Wachstum und habe zugleich einen ausgeprägten Fokus auf die Risikokontrolle, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. HSBC bleibe auf seiner Liste der langfristigen Gewinner im Sektor. Richardson hob wegen verbesserter Ertragserwartungen und geringerer Kreditausfälle seine Gewinnschätzungen für 2018 an./stk/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 / 17:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-12-11/10:59

ISIN: GB0005405286