Sich neu erfinden, neue Geschäftsfelder entdecken, sich dem Markt anpassen: Darauf setzt der Tabakkonzern Altria, welcher hinter der Traditionsmarke steht.Plötzlich ging es ganz schnell. Vor wenigen Tagen war nur die Silhouette des Marlboro-Mann am Rande des Hanf-Horizonts zu sehen, qualmend wie immer. Altria, der Konzern hinter der namhaften Zigaretten-Marke, evaluiere die Möglichkeiten hieß es; die Nachricht lief sogar in der Tagesschau. Jetzt lichtet sich der Rauch: Altria kauft 45 Prozent der Hanf-Firma Cronos Group für sagenhafte 1,8 Milliarden US-Dollar. Der weltweit bekannte Cowboy, das Aushängeschild einer der größten Rauchwaren-Marken der Welt, scheint auf ein neues Pferd zu setzen. Die Cronos Group ermöglicht dem Zigaretten-Konzern die Partizipation an einer weltweiten Renaissance der Hanfpflanze.

