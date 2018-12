An den europäischen Börsen haben am Dienstag Schnäppchenjäger das Ruder übernommen. Nach den herben Verlusten der vergangenen Tage deckten sie sich wieder mit Aktien ein. Auch die britische Währung Pfund ging auf Erholungskurs und kostete wieder mehr als 1,26 Dollar. Dax und EuroStoxx50 zogen je knapp ein Prozent auf 10.710 und 3038 Punkte an.

