BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag pocht laut der Unions-Fraktion auch nach der Absage der britischen Abstimmung über das mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen darauf, dieses nicht wieder aufzuschnüren. In einer Erklärung wollten die Abgeordneten diese Woche das ausgehandelte Abkommen unterstützen und feststellen, dass dies ein "fein ausbalanciertes Verhandlungspaket" sei, sagte Unions-Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer. "Unsere Erklärung hat nach wie vor Aktualität", betonte er.

Nach der Absage der geplanten Unterhaus-Abstimmung wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittag überraschend mit der britischen Premierministerin Theresa May in Berlin zusammentreffen. "Auf Wunsch der britischen Seite" werde Merkel May um 13 Uhr zum Gespräch empfangen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. May will nach der Absage der Abstimmung um Zugeständnisse werben.

Grosse-Brömer ging aber davon aus, dass auch May "keine gravierenden Änderungen" der Vereinbarung erwartet. Merkel kenne nach seiner Überzeugung die Erklärung des Parlaments und unterstütze sie weitgehend. "Deren Inhalt ist, dass ein fein ausbalanciertes Gesamtpaket sicherlich nicht aufgeschnürt werden sollte und aus unserer Sicht auch nicht aufgeschnürt wird", bekräftigte Grosse-Brömer. "Möglichkeiten" könne es im Rahmen von Protokollerklärungen geben. Hierzu habe er aber keine näheren Kenntnisse.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2018 04:40 ET (09:40 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.