Dhahran, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -



- Kronprinz von Saudi-Arabien weiht mit erstem Spatenstich Energiepark mit multinationalen Unternehmen ein - Investoren und Mieter unterzeichnen Vereinbarungen über Investitionen und Betriebsgründungen - Energiepark wird Gesamtfläche von 50 Quadratkilometern einnehmen - Investment in Höhe von 1,6 Mrd. USD für Phase 1 erwartet - Projekt wird nach Betriebsaufnahme voraussichtlich jährlich mehr als 6 Mrd. USD zu Saudi-Arabiens BIP beitragen und bis zu 100.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze schaffen



Seine Königliche Hoheit Kronprinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz setzte heute den ersten Spatenstich für den in der Östlichen Provinz des Königreichs angesiedelten King Salman Energy Park (SPARK). SPARK ist ein 50 Quadratkilometer umfassendes Energy City-Megaprojekt, das Saudi-Arabien als globales Drehkreuz für Energie, Industrie und Technologie positioniert. Die erste Phase der Entwicklung wird bis 2021 abgeschlossen sein.



SPARK hat bereits Investitionen von ausländischen und lokalen Unternehmen zur Produktion von Waren und Bereitstellung von Dienstleistungen im saudischen Energiesektor angezogen. Für die erste Phase des Projekts wird mit einem Investment von rund 1,6 Mrd. USD gerechnet.



Saudi Aramco ist zentral in die SPARK-Entwicklung involviert und hilft, Unternehmen zusammenzubringen, um die Effizienz zu steigern, die technologische Entwicklung, die Fertigung und den Export zu fördern und eine erstklassige Energieversorgungskette aufzubauen. SPARK ermöglicht eine Lokalisierung innerhalb der Energielieferkette des Königreichs, was mit den strategischen Zielen des In-Kingdom Total Value Add (IKTVA)-Programms von Saudi Aramco übereinstimmt.



Seine Exzellenz Khalid A. Al-Falih, Minister für Energie, Industrie und Bodenschätze und Vorstandvorsitzender von Saudi Aramco, hob die Rolle von SPARK bei der Erschließung des vollen Potenzials der landeseigenen Energieressourcen hervor, die im Einklang mit dem Plan zur wirtschaftlichen Transformation von Saudi-Arabien steht, und erklärte: "SPARK ist eines der ehrgeizigsten Projekte des Landes, das Tausende von hochqualifizierten Arbeitsplätzen schafft, als Wirtschaftskatalysator fungiert, Saudi-Arabiens starke Position im globalen Energiesektor weiter voranbringt und unser Vision 2030-Engagement unterstreicht. Mit seinem einzigartigen Wertversprechen bietet sich der Energiepark als ideales Ziel für Unternehmen an, die in den florierenden saudischen Markt für Energiedienstleistungen investieren wollen".



Saudi Aramco President und CEO Amin H. Nasser sagte: "Der King Salman Energy Park wird eine neue Ära des Wachstums für diesen prosperierenden Sektor des Landes einleiten. Er wird als zentrales Portal zu den Volkswirtschaften der Region fungieren, wobei Saudi Aramco weiterhin das Herzstück der globalen Öl- und Gasindustrie bleibt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren ersten Anchor-Partnern bei SPARK, da wir in Geschäftsmöglichkeiten für internationale Investoren und privatwirtschaftliche Unternehmen im Land investieren. Gemeinsam bauen wir hier einen Energieumschlagplatz von Weltklasse auf, der Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette auch über Generationen hinweg beschleunigt".



SPARK wird nach Aufnahme des Betriebs voraussichtlich jährlich mehr als 6 Mrd. USD zum BIP des Königreichs beitragen und bis zu 100.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze schaffen.



Hinweise für die Redaktion



- Saudi Aramco arbeitet eng mit der saudischen Behörde für Industriestädte und Technologiezonen zusammen, der Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones, die eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Industriestädten mit integrierter Infrastruktur und Dienstleistungen spielt. - Das im östlichen Teil des Landes zwischen Dammam and Al- Hasa erschlossene Gebiet umfasst mehr als 50 Quadratkilometer und wird rund 300 Industrie- und Dienstleistungseinrichtungen vereinen. - Das Gelände besteht zu zwei Dritteln aus Industrieflächen. Der verbleibende Teil ist ein gemischt genutztes Areal mit Wohnungen, Büros, Trainingszentren, Hotels und weiteren unterstützenden Einrichtungen, die als Anlagemöglichkeiten für Immobilieninvestoren angeboten werden. - SPARK hat bereits das Interesse großer internationaler Investoren geweckt, darunter Namen wie Schlumberger, Baker Hughes GE, Halliburton, Oilfields Supply Center, Emerson, National Energy Services, Valco, Huatong, Borets, und die Al-Rushaid Group. - Saudi Aramco wird seinen Hauptsitz für Drilling und Workover Operations an den Standort SPARK verlegen. - Die moderne Logistikzone mit Anschluss an das kommende Eisenbahnsystem der GCC Railway bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen, und umfasst unter anderem einen Trockenhafen, einen Zollbereich und einen Logistikpark mit Lagern. Für den hochautomatisierten Trockenhafen wird mit einer jährlichen Frachtkapazität von 8 Millionen Tonnen gerechnet. - Der Park trägt zur Mission von Saudi Aramco bei, einen nationalen Sektor für Energiewirtschaft und verwandte Dienstleistungen zu entwickeln.



Informationen zu Saudi Aramco



Saudi Aramco gilt als weltweit führendes integriertes Energie-und Chemieunternehmen. Wir lassen uns von unserer grundlegenden Überzeugung leiten, dass Energie als Chance zu verstehen ist. Unser globales Team sieht sich dazu verpflichtet, bei allem, was wir tun, positiv Einfluss zu nehmen --angefangen bei der Produktion von nahezu jedem achten Barrel der weltweiten Rohölerzeugnisse bis hin zur Entwicklung neuer Energietechnologien. Wir konzentrieren uns darauf, unseren Ressourcen zu mehr Nachhaltigkeit und Nutzen zu verhelfen und fördern so langfristiges Wirtschaftswachstum und Prosperität rund um den Globus. http://www.saudiaramco.com



