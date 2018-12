Nach fünf verlustreichen Handelstag setzt der DAX am Dienstag zu einer zaghaften Erholung an. Theresa May möchte nach der abgesagten Brexit-Abstimmung mit der EU nachverhandeln - bislang ohne Erfolg. Cornelia Frey blickt auf die wichtigsten Themen an den Finanzmärkten an Dienstagvormittag.