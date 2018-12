Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Dezember überraschend weiter verbessert. Wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte, stieg der von ihm erhobene Indikator um 6,6 Punkte auf minus 17,5 Zähler. Das ist der zweite Anstieg in Folge. Analysten hatten im Schnitt hingegen einen Dämpfer und einen Indexwert von minus 25,0 Punkte erwartet.

"Der Anstieg der Konjunkturerwartungen im Dezember ist erfreulich, sollte aber nicht überinterpretiert werden", sagte ZEW-Präsident Achim Wambach. Er verwies auf die Einschätzung der aktuellen Lage, die sich deutlich verschlechtert hat. Der entsprechende Indexwert fiel um 12,9 Punkte auf 45,3 Zähler. Damit ist der Indikator bereits den dritten Monat in Folge gesunken. "Dies deutet auf ein relativ schwaches Wirtschaftswachstum im vierten Quartal hin", erklärte Wambach./jkr/elm/mis

