Erfurt (ots) - Ein Jahr ist seit Pixys Besuch vergangen und Weihnachten naht erneut. Hugo erwartet den Wichtel sehnlich. Kaum ist der jedoch da, kommt es zur Katastrophe: Pixy besitzt keine magischen Kräfte mehr und altert zusehends. Ob Pixy gerettet werden kann, zeigt KiKA mit der Premiere der Weihnachtskomödie "Der kleine Wichtel kehrt zurück" (ZDF) am 14. Dezember auf dem LOLLYWOOD-Sendeplatz um 19:30 Uhr.



Hugo zerbricht aus Versehen die überlebenswichtige Kugel seines Freundes, in der all seine Magie steckt. Um diesen Fehler wieder gut zu machen, reist er mit Pixy ins Wichtelland. Hier müssen sie den magischen Topf, in dem die Wichtelkugel wieder zusammengesetzt werden kann, mit Hilfe einer Zauberkarte finden. Die zeigt sich jedoch nur auf dem Papier, wenn Hugo und Pixy aus tiefstem Herzen Freunde sind, aber der Wichtel schmollt.



Das Sequel zu "Der kleine Wichtel" bietet ein Wiedersehen mit der Familie Weihnacht und den liebenswerten Knirpsen Hugo und Pixy. Auch im zweiten Teil übernehmen Herman Knop (Pixy) und Pelle Falk Krusbæk (Hugo) die Hauptrollen.



Die Premiere von "Der kleine Wichtel kehrt zurück" (ZDF) gibt es am 14. Dezember um 19:30 Uhr im KiKA-Adventsprogramm. Verantwortliche Redakteurin beim ZDF ist Tatjana Röber.



Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf kika-presse.de. Hier finden registrierte Nutzer das festliche KiKA-Programm in der Advents- und Weihnachtszeit unter "Presse Plus".



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Telefon: 0361/218-1827 eFax: 0361/218-291827 Email: kika-presse@kika.de kika-presse.de