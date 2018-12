German Startups Group GmbH & Co. KGaA: German Startups Group setzt neue Vergütungs- und Inzentivierungsstruktur für ihre Geschäftsfuehrung in Kraft DGAP-News: German Startups Group GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vereinbarung German Startups Group GmbH & Co. KGaA: German Startups Group setzt neue Vergütungs- und Inzentivierungsstruktur für ihre Geschäftsfuehrung in Kraft 11.12.2018 / 11:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. +++ Pressemitteilung +++ German Startups Group setzt neue Vergütungs- und Inzentivierungsstruktur für ihre Geschäftsführung in Kraft Berlin, 11. Dezember 2018 - Der Aufsichtsrat der German Startups Group, einem führenden Venture-Capital-Investor in Deutschland und Digitalagentur mit 150 Mitarbeitern mit Sitz in Berlin, hat im Hinblick auf den gesunkenen Aktienkurs mit dem geschäftsführenden Gesellschafter ihrer Komplementärin, Christoph Gerlinger, vereinbart, dass die Höhe ihrer Geschäftsführungs- und Haftungsvergütung in 2019 direkt vom Aktienkurs abhängen soll. Der Aufsichtsrat hat zu Gunsten der Aktionäre eine Mechanik durchgesetzt, wonach die sog. Management Fee bei Kursen von unter 1,80 EUR deutlich niedriger liegt als nach der bisherigen Regelung. Mit dem Akzeptieren der Berechnungsformel bringt der CEO Christoph Gerlinger seine Überzeugung zum Ausdruck, dass der Aktienkurs künftig auf mindestens 1,80 EUR steigen wird. Auch bei deutlichem Kursanstieg bleibt die Management Fee indessen nach oben auf den in der ursprünglichen Geschäftsführungs- und Haftungsübernahmevereinbarung genannten Umfang beschränkt ("Cap"). Der bisherige freiwillige Verzicht der Komplementärin auf einen Teil der Management Fee fällt also künftig bei Kursen von unter 1,80 EUR noch höher aus als bisher und verringert sich bei Kursen ab 1,80 EUR graduell. Damit sollen die Interessen der Komplementärin noch stärker mit denen der Aktionäre übereingebracht werden. Investor Relations Kontakt German Startups Group Marcel Doeppes ir@german-startups.com www.german-startups.com German Startups Group - Wir lieben Startups! Die German Startups Group ist ein börsennotierter, führender Venture Capital-Anbieter in Deutschland und zugleich Digitalagentur mit 150 Mitarbeitern mit Sitz in Berlin und mit Fokus auf junge, schnell wachsende Unternehmen, sog. Startups. Sie erwirbt Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen durch Bereitstellung von Venture Capital. Ihr Fokus liegt auf deutschen Tech-Wachstumsunternehmen, deren Produkte oder Geschäftsmodelle eine disruptive Innovation aufweisen, eine hohe Skalierbarkeit erwarten lassen und bei denen sie Vertrauen in die unternehmerischen Fähigkeiten der Gründer hat. Seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr 2012 hat die German Startups Group ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an solchen Unternehmen aufgebaut und sich zum aktivsten privaten Venture-Capital-Investor seit 2012 in Deutschland entwickelt (CB Insights 2015, PitchBook 2016). Daneben betreibt die Gesellschaft mit der G|S Market ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft German Startups Market GmbH seit Juni 2018 eine Sekundärmarktplattform für die Assetklasse . Ihre mehrheitliche Beteiligung German Startups Asset Management GmbH wird künftig neuartige, eigene VC-Fonds auflegen und auf G|S Market auf Erwerberseite Zweckgesellschaften ("SPVs") bereitstellen, um mehreren Anlegern in Form von gepoolten Investments auch den Erwerb größerer Investmentopportunitäten zu ermöglichen. Mehr Informationen unter http://www.german-startups.com/. 11.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: German Startups Group GmbH & Co. KGaA Platz der Luftbrücke 4-6 12101 Berlin Deutschland Telefon: +49.30.6098890.80 Fax: +49.30.6098890.89 E-Mail: info@german-startups.com Internet: www.german-startups.com ISIN: DE000A1MMEV4 WKN: A1MMEV Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 756545 11.12.2018 ISIN DE000A1MMEV4 AXC0133 2018-12-11/11:33