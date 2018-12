In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den Dow Jones und die Aktien von Apple, Wirecard, der Deutschen Bank, BASF, Daimler, BYD und Tesla. Der Dow Jones hat am Montag seine zwischenzeitlichen Abschläge von rund 500 Punkten komplett wieder aufgeholt und sich sogar noch knapp ins Plus gerettet. Dieser "signifikante Umkehrtag" ist ein starkes Signal und lässt auf wieder steigende Aktienkurse hoffen. Darüber hinaus geht es in Maydorns Meinung um neue Sorgen bei Apple, Einschätzungen der vier DAX-Werte Wirecard, Deutsche Bank, BASF und Daimler und um die "Korrektur-Verweigerer" BYD und Tesla. Die beiden Elektroauto-Spezialisten glänzen derzeit nicht nur mit soliden bis steigenden Aktienkursen, sondern auch mit guten Nachrichten. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.