Das Analysehaus RBC hat Swiss Re in einem Ausblick auf 2019 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 98 Franken belassen. Der europäische Versicherungssektor dürfte sich im neuen Jahr besser entwickeln als der breite Aktienmarkt, schrieb Analyst Gordon Aitken in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts hoher Katastrophenschäden und eines geringeren Wachstums beim alternativen Rückversicherungskapital, mit dem branchenfremde Investoren in dem Geschäft mitmischen, sollten die Konzerne höhere Prämien durchsetzen können. Hinzu kämen starke Bilanzen und hohe Dividendenrenditen./mis/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2018 / 00:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2018 / 00:31 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-12-11/11:46

ISIN: CH0126881561