Der Verbund kommt mit einer Weltneuheit in Sachen grüner Finanzierung. Es wurde der erste, nach rein nachhaltigen Kriterien bewertete Kredit platziert. Der syndizierte Kredit in Höhe von 500 Mio. Euro ersetzt den bestehenden Kredit. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre. 12 Banken, darunter Erste Group , Raiffeisen und Unicredit Bank Austria, sind dabei. Neu ist, dass sich der Zinssatz nicht nach dem Finanz-Rating, sondern einem von der weltweit tätigen ESG-Ratingagentur Sustainalytics festgelegten Rating richtet. Verschlechtert sich das Rating, so erhöhen sich auch die Zinsen und die Kosten des Kredits steigen. Und umgekehrt natürlich auch. Für CFO Peter F. Kollmann ist der Kredit der nächste logische Schritt nach dem Green Bond und grünen ...

