Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Credit Suisse vor dem Investorentag am 12. Dezember auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,80 Franken belassen. Der Fokus dürfte auf dem profitablen Wachstum der Vermögensverwaltung und dem Kapitalmanagement liegen, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte es darum gehen, wie die Bank ihr Geschäft im Auf und Ab der Konjunktur manage und wie sie ihr Kapital einsetze./mis/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 / 10:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0012138530