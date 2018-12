Aus der aktuellen Ausgabe von Maydorns Meinung: Viel unangenehmer als gestern hätte die neue Börsenwoche kaum starten können. Gut eine Stunde nach der Eröffnung der US-Börsen rutschte der Dow Jones am Montag unter die Marke von 24.000 Punkten und damit auch unter das jüngste Tief vom Oktober. Bei vielen Programmen wurden automatische Stopp-Loss-Verkäufe gestartet und innerhalb kürzester Zeit war das Minus im Dow auf gut 500 Punkte angewachsen. Die einzige Frage, die sich noch stellte, war: Wie weit geht es runter? Werden es 700, 800 oder sogar 1.000 Punkte Minus? Von wegen. Es passierte das, womit in diesem Moment wohl so ziemlich niemand gerechnet hatte: Die Verkäufe ebbten ab und nach und nach kamen die Käufer zurück und sorgten dafür, dass der Markt langsam aber stetig nach oben drehte.

