Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 22,90 auf 23,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Um die Immobiliengesellschaften zu bewerten, habe er nun auch die Geschäftszahlen für das dritte Quartal berücksichtigt sowie die Übernahmeaktivität im Sektor, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./mis/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-12-11/11:57

ISIN: LU0775917882