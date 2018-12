Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gab es in der Historie des britischen Pfundes schon einmal eine Situation, die für Sterling-Händler schwieriger war als diejenige, wie sie die jüngste Phase des Brexit-Prozesses darstellt? Tatsächlich mag es nicht das erste Mal gewesen sein, dass sich Devisenhändler während der vergangenen Jahrzehnte mit bevorstehenden großen - im Positiven wie im Negativen - Kursausschlägen auseinandersetzen mussten, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...