- Im Dezember öffnet das Zabeel House by Jumeirah, The Greens mit 210 Zimmern, zwei Restaurants, neuem Health Club Konzept, Pool und zwei Outdoor-Kinos mit einem Eröffnungsangebot von 90 Dollar (80 Euro)



Zabeel House by Jumeirah, The Greens öffnet als drittes Hotel der "Upscale casual" Marke von Jumeirah im Dezember im gleichnamigen Viertel. Es ist Teil der neu entstandenen, modernen Onyx Towers - einem Komplex aus drei Türmen, die außerdem Büroeinheiten, Shopping-Möglichkeiten, Restaurants und eine kleine Klinik beherbergen.



Ein Hotel für den neugierigen Reisenden



Das Hotel, das sich mit 200 Zimmern und zehn Apartments auf zehn Stockwerke der Onyx Towers verteilt, ist die ideale Unterkunft für alle Reisenden, die gerne mitten in Dubai, umgeben vom Alltagsleben der Einheimischen, das wahre Dubai entdecken und trotzdem die Vorzüge der komfortablen Jumeirah Hotels erleben möchten - und das zu einem guten Preis.



Designt von LW Design soll das Zabeel House, The Greens nicht nur für Gäste aus dem Ausland, sondern auch für Leute vor Ort ein Anlaufpunkt sein. Die beiden Restaurants LAH LAH und Social Company, ein großes Sportangebot, ein Pool sowie zwei Kinos unter freiem Himmel stehen Gästen sowie allen Mitgliedern des Native- und Freizeitclubs zur Verfügung. Arbeitsplätze sowie ein Businesscenter mit vier Besprechungszimmern sind außerdem Teil des Hotels.



Modernes Design, vom Standort inspiriert



Die Kunst und das Interieur im Hotel stammen von regionalen Künstlern und Marken, wie Tashkeel. Im gesamten Haus kann der Gast "instagrammable moments" erleben. Dazu gehören interaktive Kunstwerke, 3D Skulpturen und moderne, ausgefallene Möbel, die die traditionellen Farben und Designs des Mittleren Ostens aufgreifen.



Die Nachbarschaft entdecken



Im Hotel stehen Fahrräder, Skateboards und Rollerskates kostenfrei zur Verfügung, um die Nachbarschaft von The Greens auf eigene Faust entdecken zu können. Ein Stadtplan, der extra von Ortsansässigen entwickelt wurde, hilft dabei.



Das Viertel The Greens befindet sich an der Sheikh Zayed Road zwischen der Dubai Marina und den Jumeirah Lake Towers mitten im Zentrum von Dubai. Die Dubai Media City, Barsha Heights und andere Nachbarschaften wie Emirates Hills und The Springs sind einfach zu erreichen. Die grünen Oasen der Stadt Palm Jumeirah und Jumeirah Beach Residence sind in direkter Umgebung. Es ist der ideale Ort, um sich seinem Buch zu widmen, joggen zu gehen und sich mit Freunden zu treffen.



Informationen und Buchungen unter www.zabeelhouse.com



Über Zabeel House by Jumeirah (http://www.zabeelhouse.com/):



Zabeel House by Jumeirah ist eine Sammlung von Hotels im Herzen der spannendsten Nachbarschaften großer Städte weltweit. Individuelles Design, spannende Extras sowie die lässige Atmosphäre und die außergewöhnliche Servicementalität der Luxushotelgruppe Jumeirah machen diese neue Hotelmarke so einzigartig.



Über The Onyx:



Das Onyx Projekt wurde vom "Ishraqah for Development" initiiert, einem erfolgreichen Entwickler in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der aus dem strategischen Zusammenschluss der Al Zahran Group und der Bin Mahfouz Group entstanden ist. Das Portfolio von Ishraqah und seinen Schwestergesellschaften besteht aus Immobilien und anderen Investitionen im Wert von über 5 Millionen Dirham.



Über LW Design:



LW wurde mit einer großen Anzahl von beeindruckenden und preisgekrönten Projekten in Dubai, Hong Kong und Sao Paulo weltweit bekannt.



