München und Accra, Ghana (ots/PRNewswire) -



Special Ice (http://www.specialicelimited.com), führender Hersteller der Getränkeindustrie in Ghana, hat sich für REDAVIA (http://www.redaviasolar.com/), einen der globalen Marktführer für kostengünstige, zuverlässige und saubere Solarenergie für Unternehmen und Kommunen, entschieden, um seine erste Solaranlage in Ghana implementieren zu lassen.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/795739/REDAVIA_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/795738/Dr_Alexander_Harpe _and_Dr_Ernest_Sarpong.jpg )



Die Vereinbarung sieht vor, dass neun Solareinheiten mit insgesamt 756 kWp neben der Special Ice (http://www.specialicelimited.com) Fabrik im Bezirk Oyarifa in Accra aufgestellt werden. Diese Solaranlage wird die bis heute größte von REDAVIA (http://www.redaviasolar.com/) in Ghana darstellen.



Special Ice (http://www.specialicelimited.com) entschied sich für Solarenergie von REDAVIA (http://www.redaviasolar.com/), weil sie hierbei die Möglichkeit haben, ab dem ersten Tag monatlich Geld zu sparen und zudem die Solaranlage nach Ende des Vertrags zu besitzen.



"Wir freuen uns, dass wir REDAVIA (http://www.redaviasolar.com/) als Partner gefunden haben, auf den wir uns in Bezug auf Erneuerbare Energien und insbesondere Solarenergie verlassen können", sagt Dr. Ernest Ofori Sarpong, CEO bei Special Ice (http://www.specialicelimited.com). "Unsere Vision, 'das herausragendste Unternehmen in der Getränkeindustrie zu sein und einen natürlichen, großartigen Geschmack herzustellen', liegt uns sehr am Herzen, und unsere Investitionen in die Solarenergie werden dazu beitragen, uns in der Branche hinsichtlich Kostenstruktur, Nachhaltigkeit und CO2-Emissionen positionieren zu können."



Erwin Spolders, CEO und Gründer von REDAVIA (http://www.redaviasolar.com/), bestätigt, "Wir sind sehr stolz darauf, dass REDAVIA (http://www.redaviasolar.com/) das Vertrauen eines der angesehensten Geschäftsmänner Ghanas gewonnen hat. Dies ist eine Anerkennung der Vorteile von Solarenergie und ihrer positiven Auswirkungen auf Unternehmensergebnisse eines wachsenden Unternehmens wie Special Ice (http://www.specialicelimited.com) ."



Über Special Ice



Special Ice Company Ltd. (http://www.specialicelimited.com) ist ein in Ghana eingetragenes Mineralwasserunternehmen mit einer Fabrik in Ayi Mensah in der Nähe von Aburi in der östlichen Region Ghanas. Sie hat ihren Betrieb im Jahr 2011 mit dem vorrangigen Ziel aufgenommen, allen Ghanaern natürliches Mineralwasser zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung zu stellen. Im Oktober 2014 brachte Special Ice (http://www.specialicelimited.com) kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke auf den Markt und expandierte seitdem mit steigender Nachfrage. Das gesamte Wasser stammt aus dem 60 Meter tiefen Grundwasser unter den Aburi-Bergen, und wird ohne Zusätze und mit reinem Quellengeschmack geliefert. http://www.specialicelimited.com



Über REDAVIA



REDAVIA (http://www.redaviasolar.com/) bietet Solaranlagen für Unternehmen und Kommunen mit regionalem Schwerpunkt in West- und Ostafrika. Die REDAVIA (http://www.redaviasolar.com/)-Solaranlage basiert auf einem vorkonfigurierten System, das einen kompletten Satz von Hochleistungssolarmodulen und hochwertigen elektrischen Komponenten beinhaltet. Sie lässt sich leicht transportieren, aufstellen, skalieren und wiederverwenden. Bei minimalen Anforderungen an Startkapital und technische Kenntnisse profitieren Unternehmen und Kommunen von kosteneffizienter, zuverlässiger und sauberer Energie. http://www.redaviasolar.com



Contact:



REDAVIA (http://www.redaviasolar.com/), Angelika Kempf



+49-89-2426-8869



a.kempf@redaviasolar.com



