London (www.anleihencheck.de) - Seit den Wahlen im März 2018 zählt Italien zu den größten politischen Risiken in Europa, so die Experten von Legal & General Investment Management (LGIM).Diese Entwicklung wirke sich auch an den Kapitalmärkten aus: Im Oktober hätten italienische Staatsanleihen (Buoni del Tesoro Poliennali, BTP) einen Einbruch verzeichnet. In der Folge hätten sich die Renditeabstände gegenüber der deutschen Bundesanleihe stark ausgeweitet. "Die Entschädigung dafür, risikobehaftete italienische Staatsanleihen im Portfolio zu halten, ist höher als je zuvor während der vergangenen fünf Jahre. Für Investoren ergibt sich daraus eine attraktive Anlagemöglichkeit", sage Christopher Jeffery, Fixed Income Strategist bei Legal & General Investment Management (LGIM). ...

