Es ist die Woche der EZB. Heute gab es ein mit Spannung erwartetes Urteil durch den EuGH und am kommenden Donnerstag steht noch einmal die letzte EZB-Sitzung im laufenden Börsenjahr an. Wie ist das Urteil des EuGH ausgefallen? Was wird Mario Draghi am kommenden Donnerstag verkünden? Rentenhändlerin Bianca Becker bei Börse Stuttgart TV.