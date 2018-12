marktEINBLICKE um 12: DAX schießt in die Höhe, Wirecard profitiert vom Apple-Effekt

Die jüngste Stabilisierung an den US-Märkten hilft auch dem DAX. Am Dienstagmittag schießt das wichtigste deutsche Börsenbarometer regelrecht in die Höhe. Dabei vergessen Investoren das gestrige Brexit-Chaos.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,5% 10.776 MDAX +1,0% 22.290 TecDAX +1,8% 2.525 SDAX +1,0% 9.802 Euro Stoxx 50 +1,1% 3.049

Die Topwerte im DAX sind Linde (WKN: A2DSYC / ISIN: IE00BZ12WP82), Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) und Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Der DAX-Neuling Wirecard darf sich freuen, dass seine mobile Bezahl-App beim offiziellen Deutschland-Start von Apple Pay mit dabei ist.

