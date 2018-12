Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Linde anlässlich angekündigter Aktienrückkäufe auf "Buy" belassen. Das dafür vorgesehene Volumen von bis zu einer Milliarde US-Dollar sei nur der Anfang einer großen Ausschüttungsstory, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf den starken Barmittelzufluss und den Anlegerfokus des Industriegasekonzerns. Mittelfristig hält er Ausschüttungen von bis zu 20 Milliarden Dollar für möglich./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2018 / 13:36 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-12-11/12:35

ISIN: IE00BZ12WP82