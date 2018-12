-------------------------------------------------------------- Multimedia Press Release http://ots.de/xx8UJ0 --------------------------------------------------------------



Hanovre (ots) - Lorsque les températures commencent à baisser, juste avant que l'hiver arrive, c'est le bon moment pour amener votre voiture au garage et la faire vérifier avant la saison froide. Changer les pneus, tester les phares ou refaire les pleins sont des procédures standard; malheureusement, la batterie est souvent oubliée ! Les derniers chiffres de l'ADAC (Allgemeine Deutsche Automobil-Club) révèlent que près de 40% des pannes de voitures sont causées par la batterie.



Habituellement, les basses températures de la saison froide sont fatales pour une batterie usée - surtout lorsque l'hiver a été précédé par un été particulièrement long et chaud, comme cette année. La chaleur écourte la durée de vie d'une batterie de façon significative et lorsque l'hiver arrive, les vieilles batteries s'essoufflent rapidement. « De nombreux conducteurs pensent que ce sont les basses températures qui endommagent la batterie, mais c'est la chaleur qui en est la première cause », explique Christian Rosenkranz, Vice-Président Engineering de Johnson Controls Solutions. La température extérieure idéale pour une batterie de voiture se situe autour de +20 °C. Cette année, la température a fréquemment dépassé les +30 °C.



Parallèlement aux températures extrêmes, de nombreuses autres raisons peuvent causer la défaillance des batteries: une voiture peu utilisée ou l'énergie consommée par les équipements électriques, toujours plus nombreux, sont autant de facteurs qui favorisent l'épuisement des batteries. Ainsi, en hiver, il est nécessaire pour les conducteurs de faire un trajet long au moins une fois par mois.



